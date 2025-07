El libro de pases en la Liga 1 se abrió el 24 de junio y se cerrará el 18 de agosto para que los clubes puedan reforzar sus equipos, con miras a afrontar el Torneo Clausura.

En el equipo “Churre” no se ven visos de reforzar, pues según se indican no hay presupuesto para nuevas adquisidores. En el caso del equipo Atlético Grau, hasta el momento no hay nada seguro, pero si lo hay, no podrán fichar jugadores extranjeros, ya que tienen cubierto los cupos.

SIN PARAR

Mientras tanto el aficionado albo viene pidiendo a gritos que se apueste por nuevas contrataciones de jugadores, ya que el fenecido Torneo Apertura, algunos no dieron la talla, y otros no encajaron en el primer equipo que dirige Ángel Comizzo.

Cabe señalar que no hay para y terminado el Torneo Apertura, esta semana comienza el Torneo Clausura, donde se armará la ya conocida tabla acumulada, entrando en juego, no solo la disputa por el título nacional, sino también la clasificación a torneos internacionales y la dramática lucha por evitar el descenso.