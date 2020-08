Alianza Lima tenía programado enfrentar a Binacional en el reinicio de la Liga 1; sin embargo, los casos por coronavirus del equipo puneño, hicieron que el partido quede suspendido hasta que los futbolistas se encuentren en condiciones de jugar.

Los íntimos podrían pedir los puntos por el incumplimiento de las medidas de seguridad del ‘Bi’. Mario Salas cree que es necesario.

“Me parece justo el reclamo de la directiva de club contra Binacional. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando no se cumplen los protocolos y se ponen en peligro a los jugadores, por negligencias, Alianza está haciendo lo correcto y es necesario que la Federación emita una resolución con respecto a esta situación”, sostuvo el ‘Comandante’.

En la conferencia de prensa virtual, el estratega chileno aseguró que el club merece quedarse con los tres puntos, pues “se tiene que cumplir con la ley”, aunque se mostró contrariado por los comentarios en contra de dicha medida. “No entiendo por qué debe haber tanto problema con ello. Si hay un club que no está cumpliendo con los protocolos como corresponde, tiene que ser sancionado por la Federación. Es necesario y Alianza tiene que hacer valer el reglamento”, dijo.

Respecto al reinicio del campeonato, el técnico blanquiazul manifestó su interés en volver a jugar, sin descuidarse de las medidas de prevención, especialmente, en la hinchada. “Es importante que se puedan cumplir los protocolos y que podamos hacer del fútbol un espacio para que la gente lo viva desde casa. Estoy muy contento con el reinicio y espero que se pueda dar mucha alegría y esparcimiento a las personas, en tiempos difíciles”, manifestó.

Si bien el Gobierno central ya dio ‘luz verde’ al reinicio del campeonato, se desconoce si se empezará con los partidos pendiente de la fecha 7 o si se saltarán a la fecha 8, jornada donde los íntimos enfrentarán a Sporting Cristal, exequipo de Mario Salas. “No me imaginé debutar frente a Cristal. Más allá del rival y lo que me une a ese club, no lo imaginé, pero lo que ahora me interesa es debutar pronto con el equipo que nos toque”, confesó.

Alianza Lima continúa con sus trabajos, como si fueran a debutar mañana. El propio Salas explicó que cuenta con un buen plantel, no solo para las jornadas consecutivas de la Liga 1, sino también para la Copa Libertadores. No obstante, los más de 150 días en para podrían jugar en contra, a lo que el técnico aseveró que “ no nos daremos mucho tiempo para proyectaros. Lo importante y lo urgente es que desde el primer partido”.