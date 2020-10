Alianza Lima decidió que Mario Salas no sea más el entrenador del primer equipo. La directiva íntima despidió al chileno el pasado viernes luego de la derrota por 2-1 ante Deportivo Municipal por la Liga 1.

Salas declaró tras el encuentro que no pensaba dar un paso al costado tras los malos resultados; sin embargo, el Fondo Blanquiazul no quiso cumplir con el contrato de dos años que lo vinculaba al equipo.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, había señalado el ‘Comandante’.

Ahora, las conversaciones pasan por definir el monto que tendrá que pagar el cuadro victoriano al chileno. En las próximas horas, los abogados del club se reunirán con el empresario de Marios Salas para intentar llegar a una conciliación y quedar en buenos términos sobre la cantidad a pagar.

La cláusula de rescisión de contrato del ex entrenador de Sporting Cristal equivale a 500 mil dólares, suma que Alianza intentará disminutir, según explicó ‘Azul y Blanco’.

En Alianza Lima, Mario Salas dirigió 18 partidos, sumó 9 derrotas, 7 empates y tan solo 2 victorias.

Es decir, de los 54 puntos posibles, solo obtuvo 15. Ganó el 24% de unidades.