El fútbol vistoso y contundente que Mario Salas logró transmitir con Sporting Cristal en 2018 hace que la afición de Alianza Lima se ilusione, a la espera de un trabajo similar. El estratega chileno buscará impactar con una propuesta equilibrada, al margen de los sistemas que decida emplear.

El ‘Comandante’ confía plenamente en el grupo que tiene a cargo desde la salida de Pablo Bengoechea y aclaró que los dibujos tácticos no es un tema determinante.

“Los sistemas de juego son modificables, por lo que su importancia es relativa. Solo te indica cómo distribuir a los jugadores en el campo de juego. Lo que si no es transable, es la metodología que se utilizará. Me agrada un equipo que sepa atacar, pero también me jala la vista uno que sepa defender”, agregó el entrenador de Alianza Lima en la entrevista brindada para el canal de YouTube del club.

Mario Salas destacó la labor del psicólogo deportivo dentro de un equipo de fútbol

Mario Salas es uno de los entrenadores que más importancia le da a las labores que los demás miembros del equipo realizan en el club, cosa que no será la excepción en Alianza Lima, elenco en el que espera que el psicólogo tenga un rol participativo, tal y como ocurrió en su paso por Sporting Cristal.

“Creo en los equipos multidisciplinarios. No soy una persona que sabe todo, estoy en permanente proceso de aprendizaje. Hay áreas que son muy importantes en el desarrollo y el proceso formativo de los jugadores. Tener un psicólogo que le ayude a superar algunos temas que ellos presentan, lo fortalece como profesional”, finalizó.