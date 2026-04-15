Alianza Lima está en la cima de la tabla tras su victoria en Tarma ante el equipo de casa, ADT.

Los hinchas blanquiazules realizaron un banderolazo, horas antes en la plaza de la ciudad.

Con libreto corto pero efectivo, Alianza Lima venció 1-0 a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Tres puntos de oro que lo devuelven a la cima y le dan una victoria en suelo tarmeño después de cuatro años.

El partido comenzó intenso. Apenas acomodándose en la cancha, Eryc Castillo avisó con una incursión punzante que terminó desviada.

El “Vendaval Celeste” tomó la manija, adelantó líneas y empezó a inclinar la cancha con más hambre ofensiva.

A los 24’, Víctor Cedrón probó de balón parado y el grito se ahogó por centímetros.

A los 28’, Alianza sacó a relucir su mejor arma: el contragolpe. La “Culebra” Castillo picó como una bala, dejó atrás a la defensa y definió con clase para silenciar el estadio.

Golpe letal y a replegar líneas. ADT sintió el impacto, pero no bajó los brazos. Antes del descanso, Alejandro Duarte dio rebote y Jonathan Bauman tuvo el empate servido, pero la mandó a las nubes.

En el complemento, el partido se hizo más friccionado. A los 67’, Luis Pérez sacó un misil de media distancia que no se concretó.

Los minutos finales fueron un asedio celeste, pero sin claridad en los últimos metros.

Este sábado 18 de abril el Vendaval Celeste viaja a Cajamarca para enfrentar a su siguiente rival.