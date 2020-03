André Carrillo, quien limita en el Al Hilal de Arabia Saudí, dio una entrevista a un medio de ese país donde reveló que al comienzo, cuando iniciaba su aventura en la Liga Profesional Saudí, Ricardo Gareca le dijo que si continuaba jugando allí no sería llamado a la selección peruana.

“En un principio el entrenador me comentó que si continuaba aquí no iba a ser tomado en cuenta para la selección. Mi respuesta fue clara, que yo estaba feliz aquí, que quería continuar aquí, que mi familia estaba contenta y yo estaba jugando, que la Liga era muy competitiva y a lo mejor él no la conocía muy de cerca. Por eso tomé la decisión de quedarme y sabía que iba a ser convocado si hacía bien las cosas. Creo que fue la decisión más acertada de mi carrera”, aseguró el atacante nacional.

“He escuchado a muchos periodistas decir que mi nivel bajó pero capaz hablan porque no me ven todos los fines de semana jugar o de repente es envidia. Quieren que haga de mi carrera lo que ellos quieren y el que toma las decisiones soy yo. Estoy haciendo goles que es lo que siempre se me criticó. A muchos de mis compañeros peruanos les gustaría estar jugando en la Liga árabe, que es mucho más competitiva que la peruana”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “acá me siento más querido, más protagonista a la hora de jugar y eso a cualquier jugador le gusta, esté en un equipo pequeño o grande. En Benfica jugaba pero no tenía el protagonismo que quería”.

نجم #الهلال #كاريو:

سعيد باختياري الاستمرار في الدوري السعودي رغم موقف مدرب منتخب بلادي، وسأفرض عليه استدعائي للمنتخب بأدائي في الهلال#كورة_روتانا #اندريه_كاريو pic.twitter.com/1lkKIEaGrB — برنامج كورة (@korarotana) March 16, 2020

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Coronavirus: técnico de Flamengo en cuidado médico a espera de contraprueba

Jean Deza: “Todo tiene solución, menos la muerte”

Pedro Gallese se convierte en personal trainer durante cuarentena por Coronavirus

Fernando Pacheco: “Estoy muy contento por mi primer gol con Fluminense”