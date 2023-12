¡NO VA MÁS! Andrés Andrade se suma a la lista de jugadores que se despiden de Alianza Lima para la próxima temporada 2024. El equipo ‘Íntimo’ decidió no renovar el contrato del ‘Rifle’, por lo que puso fin a el tiempo el mediocampista colombiano con la camiseta ‘Blanquiazul’

Cabe resaltar que Andrade tuvo una temporada marcada por lesiones lo que le impidió que se mantuviera activo con el equipo. Sin embargo, el futbolista se mostró agradecido con el ‘equipo del pueblo’.

Andrés Andrade se despide de Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Andrade expresó su agradecimiento por el cariño de los seguidores de Alianza Lima y compartió que se va sin lograr todos los objetivos que se había propuesto al inicio de la temporada.

“ ¡Con esta foto me quedo! Porque a esto vine, poner en alto el escudo a nivel internacional, pero lastimosamente por mi lesión no se pudieron conseguir los objetivos y no fue el año deseado...pero siempre Dios tiene un gran propósito con sus guerreros. Muchas gracias, Alianza Lim a ”, escribió en sus historias de Instagram.

Andrés Andrade se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje hacia los hinchas

¿Cuáles fueron los números de Andrés Hurtado en el 2023?

La temporada de Andrés Andrade no fue de las mejores, participando en apenas 16 partidos con Alianza Lima, marcando 2 goles y brindando 3 asistencias. A pesar de mostrar un nivel destacado en el mediocampo ‘blanquiazul’, una lesión de ligamento cruzado en la rodilla en agosto lo alejó de la cancha.

En la reestructuración del equipo para el 2024, son nueve los jugadores que no continuarán en Alianza Lima hasta el momento: Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Edison Chávez, Pablo Miguez, Aldair Rodríguez, Joao Montoya, Cristian Benavente, y ahora, Andrés Andrade.

