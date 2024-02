Anita Poma Mendoza (19) es otra de nuestras huancaínas promesas del atletismo en medio fondo y lo demostró quedándose con la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros del Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo que se llevó a cabo el mes pasado en Cochabamba, Bolivia.

Correo habló con la campeona sudamericana donde nos contó que despertó su amor y pasión por el atletismo en un curso vacacional, cuando tenía solo sus 13 años.

Anita contó que combinar el atletismo con la naturaleza se convirtió en una motivación para crecer en este deporte.

“Cuando era niña mi mamá me llevó a los cursos vacacionales del IPD (Instituto Peruano del Deporte) y vine para inscribirme a vóley, pero ¡gracias a Dios! no hubo vacantes y me inscribí en atletismo. Ahí fue, donde conocí a mi primera entrenadora María Caballón quien me formó y luego pasé con su esposo donde descubrí mi talento”, contó la atleta.

Nuestra campeona detalló que gracias a este deporte se abrieron varias puertas, entre ellas estudiar becada en la Universidad Continental.

“A mí, en realidad, me ayuda bastante con el tema psicológico. ¡Por este deporte soy quien soy! la felicidad que yo tenga o los logros creo que se deben al atletismo”, añadió.

Al igual que la mayoría de destacados atletas huancaínos, Poma, también se inició con sus primeros logros en las competencias de carreras para niños que se realizan en Huancayo.

“Mi hermano Cristhian me inscribía en las carreras de la Mini Maratón, Pulpín, entre otros y, me gustaba correr”, acotó. A sus 19 años, ya ingresa a una etapa de mayor exigencia en el atletismo, sin embargo eso no nubla, el objetivo de nuestra joven promesa del medio fondo, quien quiere consolidarse como la mejor del Perú y llegar al podio en una olimpiada. Un trabajo que es a largo plazo, pero de esfuerzo constante.

El 6 de marzo Anita cumple 20 años. Actualmente estudia becada en la Universidad Continental. “Hay días que salgo de mi entrenamiento y voy directo a la universidad con toda la alegría del mundo porque sé que hago algo que me gusta”. dijo.

“A veces entrenamos en lluvia, bajo el sol. Mi objetivo principal a corto plazo es recuperarme de la competencia que acabo de venir, a mediano plazo es llegar a un campeonato Iberoamericano y a largo plazo una olimpiada”, finalizó.