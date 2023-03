Roberto Trujillano Vilcacama (85), su esposa Lidia Sarmiento Prieto (80) y su nieto Diego Bejarano Trujillano (29), llegaron a la meta en la distancia de 5 kilómetros en la Maratón Virgen de la Candelaria. Los tres disfrutaron el reto y vivirán para contarlo, no descartan inscribirse al siguiente año.

Roberto aseguró que no es la primera que participa en el deporte de largo aliento, este año fue mejor porque el punto de partida se dio en un espacio más amplio.

“He tenido ayuda porque no puedo caminar casi, las piernas no me responden, no me dejan caminar. En este recorrido me he sentido bien, alegre, contenta de estar con mi esposo y mi nieto”, señaló Lidia Sarmiento.

Por otro lado, el atleta arequipeño sobre silla de ruedas, Elmer Cáceres Reynoso (55), participó en 30 ediciones de la Maratón Virgen de la Candelaria del distrito de Cayma. Después de dos años volvió a llegar a la meta, esta vez para ocupar el segundo lugar en el podio.

“Hemos pasado la meta y es como la vida, no ganamos a nadie mientras no pasamos la meta. Al margen de perder o ganar, el mejor regalo que me llevo de la maratón es la motivación de los jóvenes y niños”, comentó Cáceres Reynoso.

