Argentina vs. Italia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la Finalissima este miércoles 1 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Wembley en Londres, Inglaterra.

El campeón de la Copa América y el campeón de la Europa se verán las caras en un compromiso organizado por Conmebol y UEFA a través de una serie de acuerdos que alcanzaron ambas confederaciones. Dicho esto, el vencedor de la contienda podrá sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Italia por la Finalissima?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Argentina, que se alista para Qatar 2022, quiere ampliar la racha de 31 partidos invictos. Para ello, Lionel Scaloni consideró a los mejores del combinado nacional como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Tras ese compromiso, la Albiceleste tendrá otra prueba ante Estonia el 5 de junio en España.

De su lado, Italia quiere sacudirse del duro golpe que significó quedarse sin el pase a Qatar 2022. El elenco liderado por Roberto Mancini perdió en el repechaje frente a Macedonia del Norte. Pese al inesperado resultado, la Federación ratificó en el cargo al DT, quien ya inició con el plan para un nuevo proceso que debe concluir con la vuelta a la Copa del Mundo en 2026.

Argentina vs. Italia: canal de transmisión

Para ver el partido entre Argentina e Italia de la Finalissima hay tres opciones en los canales de TV. Si te encuentras en Sudamérica puedes verlo vía ESPN. Si están en México y Centroamérica podrás seguir este partido vía Sky HD. Finalmente, si vives en España podrá verlo en TVE La 1.

¿Dónde ver online el partido Argentina vs. Italia por la Finalissima?

Para ver la transmisión online del partido entre Argentina e Italia puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica y Centroamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si vives en España se podrá verlo en RTVE.es y fuboTV España.

Argentina vs. Italia: posibles alineaciones del partido

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

¿Dónde jugarán Argentina vs. Italia por la Finalissima?