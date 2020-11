Philippe Coutinho fue el encargado de dar un nuevo golpe en el Barcelona vs. Osasuna. El atacante convirtió el 3-0 del compromiso en 55 minutos de juego y de esa forma acercar a los catalanes a tres puntos en la tabla de LaLiga Santander y tras caer contra Atlético de Madrid en la jornada anterior.

A pesar de la distancia gracias a los tantos de Martin Braithwaite y Antoine Griezmann durante el primer tiempo, el cuadro dirigido por Ronald Koeman mantuvo la postura ofensiva contra el elenco de Pamplona. De hecho, el tanto del brasileño llegó después de provocar un error en campo contrario.

Osasuna intentó hacer una salida limpia desde el fondo. Sin embargo, los jugadores visitantes no encontraron soluciones frente a la presión de Barcelona. Griezmann le quitó el balón al mediocampista Oier Sanjurjo e inmediatamente jugó con Philippe Coutinho, quien trasladó unos metros.

El ex Liverpool no halló un ángulo para rematar desde esa posición y ubicó a Braithwaite abierto por el costado. El danés perdió la pelota por la intervención de la zaga de los ‘Rojillos’. No obstante, el rebote quedó en poder del delantero francés de los azulgranas, quien tuvo chances de anotar.

Sin embargo, Griezmann hizo de asistidor para que Coutinho solamente empuje el esférico dentro de las redes del guardameta Sergio Herrera. El brasileño ha convertido por segunda ocasión en la temporada 2020-21 de LaLiga Santander.