Policías de civil intervinieron pero no evitaron desenlace
Policías de civil intervinieron pero no evitaron desenlace

La laguna Mamahuari, en el distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, se convirtió en la tumba de un ingeniero que, junto a cuatro niños, había salido de paseo aprovechando el Viernes Santo.

Eran las 3:30 de la tarde cuando cinco personas subieron al bote y, en una extraña maniobra, este se volteó y todos cayeron al agua.

El que pedaleaba la embarcación era el Ingeniero Benjamín Solano Porras (32), quien perdió la vida ahogado, mientras que los niños sobrevivieron gracias a la intervención de dos policías que estaban de civil en la zona.

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