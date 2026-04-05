La laguna Mamahuari, en el distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, se convirtió en la tumba de un ingeniero que, junto a cuatro niños, había salido de paseo aprovechando el Viernes Santo.

Eran las 3:30 de la tarde cuando cinco personas subieron al bote y, en una extraña maniobra, este se volteó y todos cayeron al agua.

El que pedaleaba la embarcación era el Ingeniero Benjamín Solano Porras (32), quien perdió la vida ahogado, mientras que los niños sobrevivieron gracias a la intervención de dos policías que estaban de civil en la zona.