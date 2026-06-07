El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado ordenó 9 meses de prisión preventiva en contra de Alex Limachi y Gonzalo Delgado, médicos investigados por el presunto delito de homicidio con dolo eventual y comercialización de productos vencidos, tras la muerte de Gustavito, un niño de 7 años al que iban a someter a una cirugía en una clínica sin autorización.

La jueza Alejandra Fuentes evaluó el requerimiento hecho por el Ministerio Público y debido a que ambos galenos no tienen arraigos de calidad, además de la existencia de peligro procesal por cuanto la pena que se les interpondría supera los 5 años.

Con esta decisión, ambos involucrados fueron conducidos al penal de Socabaya, donde permanecerán mientras dure la investigación.

Los familiares del menor estuvieron hasta la tarde en la sede judicial de Cerro Colorado a la espera de la decisión de la jueza. Entre gritos de justicia pidieron que se realice una investigación célere sobre este hecho que le costó la vida a Gustavito.

No solo pidieron que la investigación se aplique sobre los médicos detenidos, sino también sobre el personal del hospital Goyeneche que propició el traslado del menor a esta clínica para ser operado sin haber realizado la evaluación de riesgo quirúrgico.