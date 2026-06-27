Miguel Rondelli, entrenador del FBC Melgar, tuvo serios cuestionamientos hacia la organización de la Copa de la Liga, por tema de fechas y la presencia de jugadores juveniles por obligación, señalando que un torneo pensado para ser competitivo debe dar como premio un cupo para una copa internacional, como se hace en otros países.

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“Para mí esta copa nos llega en un momento que no conviene”, indicó tras terminar los entrenamientos del cuadro arequipeño en el Centro de Alto Rendimiento en Mollebaya, previo al partido del lunes ante CD Moquegua por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

“En Universitario no mandan ni a su entrenador; Alianza no manda ni a su entrenador; Cristal manda a su entrenador, pero pone muchos chicos de sus divisiones menores. Cusco: El último partido que perdió con Binacional no fue ni el entrenador y había chicos de 15 años”, expresó sobre la situación del torneo.

En otro punto, el director técnico del ‘Dominó’ señaló que en la planificación del año se cuenta con 6 semanas de receso, que implican el reacondicionamiento físico, el reacondicionamiento táctico, la mejora de la idea, incorporaciones y partidos amistosos, situación que no se puede trastocar con un torneo recién organizado.

“Yo no voy a transformar toda mi planificación por un capricho de una copa que se puso en un momento que no correspondía. Yo no voy a trastocar toda mi planificación. En esa planificación hay que disputar una competencia, competencia que no da un cupo internacional, que otorga un premio económico que es irrisorio y que además otorga tres puntos para el próximo campeonato”, añadió.

El estratega también cuestionó la presencia de jugadores de 15 años en los partidos de esta competencia: “La idea de promover juveniles es bárbara; los juveniles tienen que ser promovidos porque están a la altura, no tienen que ser promovidos para quemarlos, porque después resulta que juegan muchos chicos y yo veo clubes que trabajan muy serio en divisiones menores como Universitario, Alianza o Cristal, donde ya los están matando a los chicos”, manifestó.