El mítico estadio Melgar, del barrio IV Centenario, abrirá sus puertas nuevamente para un partido de fútbol profesional. El encuentro entre FBC Melgar y CD Moquegua por la tercera fecha de la fase de grupos contará con un aforo de 1900 espectadores.
LEA TAMBIÉN: Copa de la Liga: FBC Melgar regresa al Estadio Melgar para enfrentar a Deportivo Moquegua
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) comunicó la aprobación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, situación que habilita al recinto deportivo a recibir público.
Con este requisito cumplido, la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, mediante Dirección Directoral N.º 352-2026-DISEDE/IPD, aprobó un aforo de 1900 espectadores solo para la tribuna occidente. Las tribunas sur, norte y oriente no se encuentran habilitadas para este compromiso.
Este permiso se aprobó tras tener un pronunciamiento favorable de la Policía Nacional, así como de la Municipalidad Provincial en el Plan de Protección y Seguridad para el espectáculo deportivo al tratarse de un partido de bajo riesgo.
El partido entre rojinegros y moqueguanos se disputará este lunes 29 de junio a partir de las 13:00 horas.