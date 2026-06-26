FBC Melgar volvería a pisar el Estadio Mariano Melgar este lunes 29 de junio, cuando reciba a Deportivo Moquegua en un partido programado para la 1:00 p.m. Se trataría del regreso del equipo rojinegro a su casa histórica tras nueve años de ausencia.

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Según la programación de árbitros, el recinto quedaría definido para el desarrollo del partido. El conjunto arequipeño necesita de los tres puntos en casa, pues en su debut con Sporting Cristal, Melgar fue goleado por 8-1.

La terna arbitral estará encabezada por Julio Quiroz Carrillo (CONAR), seguido de Elbisban Sinsaya Aucapuri (CONAR) y Edgar Cruz Paye (Puno) como asistentes. El cuarto árbitro será Giancarlo Alvarado Sánchez (Arequipa) y Mauro Ruelas Huacasi (Arequipa) será asesor.

La última vez que el Dominó disputó un partido en este recinto ubicado en el Barrio IV Centenario, Cercado de Arequipa, fue el 3 de diciembre de 2017, con una contundente victoria 4-0 sobre Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura. Poco después, el club tomó la decisión de mudarse al Estadio Monumental de la UNSA, recinto que utilizó como local durante casi una década.

Asimismo, el encuentro se jugará a puertas cerradas, sin presencia de hinchas en las tribunas. Esto privará a los seguidores rojinegros de vivir en las graderías este reencuentro histórico con su estadio.