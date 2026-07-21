En completo estado de ebriedad se encontraba el conductor identificado como Edson Enrique Limache Cárdenas (30) quien manejaba la unidad que se despistó y volcó dejando a una mujer fallecida.

La camioneta de placa CAJ-888 dio varias vueltas de campana luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba en el kilómetro 8 de la carretera Costanera Sur, cerca del Bosque Municipal.

Ocupante herida

En dicho accidente también resultó herida la ocupante Milagros Verónica Acero Venegas (24), quien fue evacuada hasta el servicio de emergencia del hospital Hipólito Unanue.

El chofer Edson Limache quedó detenido por el presunto delito de homicidio culposo y peligro común por disposición del fiscal Wilbert Chávez Torres.

El accidente ocurrió la noche del domingo en un lugar donde hay poca iluminación. Hasta el lugar llegaron paramédicos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y efectivos de la comisaría de Leguía.

Accidentes fatales

La investigación continúa a cargo del personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y los representantes del Ministerio Público.

En menos de 24 horas dos mujeres perdieron la vida, una en la carretera Costanera y la otra en la Binacional cerca a Huaytire al despistarse y volcarse una camioneta.