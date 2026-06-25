El Club Deportivo de Andinismo de Arequipa anunció la cancelación de la XXIX Competencia Internacional de Ascenso al Misti, Skyrunning 2026, debido al considerable deterioro de la vía de acceso al sector de Pastores, ruta tradicional utilizada para el desarrollo de esta actividad deportiva.

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Según informó la institución, varios tramos de la trocha carrozable resultaron afectados por las intensas lluvias registradas en Arequipa a inicios de año. “Esto imposibilita garantizar la seguridad de los atletas élite, el traslado del material logístico para una buena y responsable organización”, se lee en el documento.

Ante este escenario, el club decidió suspender la competencia. No obstante, informó que solo se llevará a cabo el Ascenso Motivacional al Misti por la ruta de Aguada Blanca, programado para los días 22 y 23 de agosto.

Esta actividad motivacional se desarrollará por el aniversario de Arequipa y la entidad señaló que las inscripciones se aperturarán desde el 8 de julio.

Asimismo, la entidad confirmó la realización de una “Campaña de Limpieza al Misti” para el próximo 12 de julio. La jornada se desarrollará en los sectores de Pastores y Pampa de Bateones, a fin de contribuir a la conservación de uno de los principales atractivos naturales de Arequipa.