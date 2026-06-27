Efectivos de la Comisaría de San Andrés lograron la detención de Cristhian Paul Munayco Quispe (29), conocido con el alias de “Serrano Cristhian”, y Sandra Maritsa Chacaliaza Aguirre (32), alias “La Chila”, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Extorsionadores de San Andrés”. La intervención policial se realizó en las inmediaciones del parque La Cultura, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Golpe policial

Según información policial, ambos son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, así como por delitos contra la seguridad pública relacionados con la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. Durante el registro personal, los agentes hallaron un artefacto explosivo artesanal, además de dinero en efectivo, equipos celulares, tarjetas bancarias y documentos de identidad.

Asimismo, la Policía informó que se incautó la suma de S/ 7,772.50, monto que sería de presunta procedencia ilícita y que estaría vinculado a extorsiones cometidas contra pescadores del distrito de San Andrés.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras las autoridades exhortan a las personas que reconozcan a los intervenidos o que hayan sido víctimas de presuntos actos extorsivos a acercarse a la dependencia policial más cercana para formalizar su denuncia y contribuir con las pesquisas.

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