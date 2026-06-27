En el marco de la celebración por el Día Nacional del Ceviche se realizó en el distrito de Grocio Prado el concurso provincial en sus categorías libre, básico y avanzado. Los concursantes deleitaron al jurado con su sazón y deslumbraron con la presentación de sus platos.

Gastronomía local

La decisión conjunta fue de otorgar el primer lugar en básico al Ceviche Carretillero, preparado por la estudiante de gastronomía Ruth. En avanzado el ganador es el Ceviche Aéreo del también estudiante Jesús, mientras que en libre la preparación de ceviche de Viñas del Sol Eterno ganó a los demás concursantes.

Martin Sam, jefe zonal de la Dircetur, indicó que los ganadores serán representantes de la provincia de Chincha en los concursos que se realizan hoy sábado en la ciudad de Ica y mañana domingo en Pisco.

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