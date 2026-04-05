



La vida cambió drásticamente para un niño de apenas 10 años por culpa de los artefactos pirotécnicos. El menor perdió el ojo derecho al manipular un cohete que guardaban para ‘espantar’ la granizada. El pequeño Luis C.S., permanece internado en el hospital El Carmen de Huancayo.

TRASLADO

El hecho ocurrió la mañana del jueves, cuando personal policial de la comisaría de Huayucachi patrullaba y fue alertado por personal del centro de salud, que un menor tenía un trauma ocular.

Según el acta policial, el niño presentaba lesiones graves en el ojo derecho, siendo evacuado al nosocomio El Carmen.

Por versión del padrastro, Noé Carlos Porras (30), al escuchar una detonación en el patio de su casa ubicada en el barrio Colpa Alta encontró al menor en el suelo, sangrando del ojo, por lo que lo llevó al centro de salud. Explicó que guardaba dos cohetes en una repisa para la granizada que daña sus cultivos.