Barcelona conseguía una valiosa victoria de visita ante el Osasuna por la Liga Santander y así olvidaba la eliminación de la Champions League en la semana pasada. Sin embargo, a falta de cuatro minutos para el final, Ezequiel Ávila apagó las esperanzas del cuadro azulgrana al poner el empate (2-2). El técnico de los ‘Culés’, Xavi Hernández lamentó el resultado.

“El punto es insuficiente. El gusto que se te queda es malo. Hemos competido bien. Con el 1 – 2, teníamos que conservar el balón y no lo hemos conseguido. Hay que cambiar la dinámica de forma urgente. No hemos tenido calma ni domino de balón. Nos han encerrado. Hemos sufrido. No hemos sido capaces de tener posesiones largas. No nos sale nada”, señaló en conferencia de prensa para Movistar +.

Por otra parte, el entrenador del Barcelona también puntualizó que tuvo el Barcelona en el transcurso del encuentro. “Nos cuesta mucho las segundas pelotas y defender en el área”, agregó.

“El empate llega de un rechazo. Ellos viven de la estrategia. No hemos logrado jugar en campo contrario. Lo hemos trabajado, pero nos han hecho dos goles en acciones trabajadas. No puede ser. Hay tantas cosas por mejorar. Eran tres puntos importantísimos”, explicó.

Por otra parte, Xavi Hernández destacó el trabajo de los futbolistas más nóveles del plantel durante el encuentro ante el Osasuna. El estratega del cuadro azulgrana resaltó específicamente a Abde Ezzalzouli y a Nico Gonzáles, que cada uno marcó un gol. También, felicitó a Gavi.

“Están sosteniendo al equipo en momentos difíciles. El esfuerzo es extraordinario. Marcan las diferencias y eso es difícil de digerir. Es positivo y negativo, porque no siempre rendirán de forma excelente porque son jóvenes”, añadió.