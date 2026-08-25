“Hay que ser valientes y humildes para asumir la responsabilidad. Con mucha vergüenza deportiva, hay que poner el pecho”. La contundente frase de Horacio Benincasa refleja el complicado momento que atraviesa ADT de Tarma en la Liga 1. El zaguero dio la cara y reconoció que el equipo no está haciendo bien las cosas, justo cuando el fantasma del descenso comienza a rondar con mayor fuerza.

El “Vendaval Celeste” está con el agua al cuello. Tras seis fechas del Torneo Clausura, el cuadro tarmeño apenas sumó dos puntos, producto de dos empates y cuatro derrotas, registro que lo coloca en el último lugar de la tabla junto a UTC. La crisis deportiva ha encendido las alarmas en Tarma y los hinchas ya exigen cambios en el comando técnico y cuestionan el rendimiento de algunos jugadores.

Benincasa no escondió la realidad y asumió la cuota de responsabilidad del plantel. “Es un tema de todos, no estamos haciendo las cosas bien, eso está claro. Es difícil”, reconoció el defensor, quien además recordó una acción que pudo cambiar el rumbo de uno de los últimos encuentros: “Tuve el 2-1 y esa jugada termina en 3-0”.

El panorama contrasta con lo ocurrido en el Apertura. Tras la salida de Pablo Trobbiani, Diego Ripacolli tomó las riendas cuando el equipo estaba en el puesto 16 y logró levantarlo hasta la décima casilla, quedando cerca de los puestos de clasificación internacional. Sin embargo, para el Clausura llegó Francisco Usúcar y los resultados no acompañaron.

Ahora, el “Vendaval” necesita reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Su próximo desafío será nada menos que ante Sport Huancayo, este domingo 30 de agosto, en un duelo entre equipos comprometidos en la pelea de la zona baja. En Tarma saben que ya no hay margen para seguir dejando puntos en el camino.