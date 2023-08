Bernardo Cuesta, delantero de FBC Melgar, señaló luego del encuentro con Sport Huancayo que no hay tiempo para llorar y afirma que solamente con trabajo saldrán del mal momento de resultados.

“Nos entregamos al máximo cada día tratamos de crecer, de corregir los errores y llegar a los objetivos que nos trazamos. Tenemos que pensar en lo que será con Cienciano y no hay tiempo de bajar los brazos, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para reclamar y saldremos adelante con trabajo”, apuntó.

El capitán y referente del equipo rojinegro señaló que están en sintonía con los deseos de los hinchas rojinegros de pelear cada campeonato y jugar todos los años la Copa Libertadores.

“Exigen y no se conforman con lo que ya se vivió y con lo que se consiguió. Al igual que ellos, queremos jugar copas libertadores todos los años posibles, entonces el hincha es común que exprese su bronca, su rabia porque los resultados no se dan”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Padre de familia arequipeño salva la vida de cinco personas donando sus órganos

Mariano Soso, entrenador del FBC Melgar, informó que hay un enfrentamiento por parte de la administración del club rojinegro con la Federación Peruana de Fútbol y lo relaciona a los árbitros y los designados en el VAR al impartir justicia.

“Hay un enfrentamiento por parte de nuestra conducción en el marco dirigencial con la federación (FPF) y hay una animosidad sistemática, ya sea de los árbitros que vienen a impartir justicia y en la intervención del VAR”, señaló el estratega argentino.