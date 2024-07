El próximo 20 de julio, Arequipa se vestirá de gala para recibir la emocionante velada boxística “Copa Independencia del Perú”. Este evento, organizado en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias, contará con la participación de destacados pugilistas provenientes de Lima, Tacna y la ciudad anfitriona. Las peleas comenzarán a las 15:30 horas en el local situado en la Av. Estados Unidos Mz E Lt.10 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a media cuadra del cementerio La Apacheta.

La pelea estelar de la jornada enfrentará a Christian Ticona, conocido en el mundo del box como “El Travieso”, y Jorvin Farroñán. Esta esperada contienda promete ser el plato fuerte de la velada, atrayendo a numerosos aficionados del boxeo que buscan ver en acción a dos de los mejores exponentes del país. Ticona, oriundo de Arequipa, ha expresado su admiración por Farroñan, destacando su desempeño en los Juegos Panamericanos y anticipando un combate reñido y enriquecedor.

“Admiro mucho a Jorvin Farroñán ya que es un boxeador muy bueno y ha brillado en los Juegos Panamericanos. Va a ser una buena experiencia para mí. Me siento fuerte, sin embargo, voy a aprender mucho y voy a salir airoso porque el clima me ayudará”, declaró Ticona.

Christian Ticona es considerado la mejor carta de Arequipa para la velada y una victoria en esta pelea le permitirá ganar confianza para futuras participaciones. “Desde los 14 años he competido a nivel nacional. Estoy confiado en mis capacidades y sé que este combate será crucial para mi carrera”, afirmó Ticona.

El evento también contará con otras interesantes peleas. Entre los combates destacados se encuentran Calderón vs. Flores, Pullchz vs. Arias, Zuñiga vs. Alvaro, Gonzáles vs. Coaquirava y Pullchz vs. Zegarra. La emoción y la competitividad estarán aseguradas en cada uno de estos encuentros.

Las peleas preliminares también captarán la atención de los aficionados. Iniciarán con el enfrentamiento entre Ricardo Aragón y Mijael Salinas, seguido por Edgar Arista vs. Jonathan Concha, Rodrigo Álvarez vs. Andrés Delgado y cerrando con Joseft Ayala vs. José Beltrán.

Finalmente, Ticona señaló que para las fiestas de Arequipa se está planificando otro evento de boxeo que contará con la participación de boxeadores locales. “Estamos viendo con qué boxeadores vamos a competir, pero sin duda será un espectáculo digno de las fiestas de nuestra ciudad”, comentó.