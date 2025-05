A sus 47 años, Johnny Lupo Choque es el vivo ejemplo de que la constancia y la pasión pueden transformar vidas. Padre de familia, ciclista, corredor y ahora aspirante a triatleta, inició su camino deportivo en plena pandemia, impulsado por una promesa hecha a sus hijos, quienes le pidieron que dejara de fumar y comer balanceadamente para cuidar su salud.

Debido a este compromiso, Johnny recuerda que empezó dando vueltas por el parque, con la finalidad de bajar de peso y encender la chispa de ese talento que llevaba oculto por años.

Lo que inició como una rutina de cardio por bienestar desde los 43 años, se convirtió en una entrega total al ciclismo. En tres años de entrenamiento constante, llegó al top 10 del ranking regional en Arequipa, participando en competencias como la tradicional Vuelta a los Pueblitos y otras rutas exigentes en los distritos de Mollebaya y Quequeña. “Nunca me imagine que competiría en varios eventos con el ciclismo, no conocía de esta pasión, hasta que me atreví”, relata.

Expresó que con esta disciplina, se fue hasta Cusco en la competencia denominada la “Ruta de Hermanos Ayar”, entre cerro y cerro; además de otras 30 competencias a nivel local y nacional, donde llegó a estar entre los primeros 20 lugares de un total de 200 participantes, incluso llegó a segundo puesto. “Me uní al grupo La Resistencia y ahí empecé a mejorar y bajo mi lema siempre sacar la mejor versión uno mismo para seguir adelante”, comentó.

SIN LÍMITES

Sin embargo, su historia no ha estado apartada de obstáculos. Una semana antes de una de sus competencias más esperada, Vuelta a los Pueblitos, sufrió una aparatosa caída que lo dejó con una herida profunda. “Me dijeron que debía estar en reposo 6 meses, pero no podía quedarme quieto”, comenta. Así fue como conoció el running, un deporte que adoptó con la misma intensidad. Formó un equipo con otros apasionados y ahora entrenan varias veces a la semana, combinando ambas disciplinas.

En 2024 alcanzó uno de sus mayores logros, clasificar a la prestigiosa Maratón de Boston, el cual se realizó el pasado 21 de abril de este año. A pesar de una lesión en la rodilla, y luego, un accidente en bicicleta que le desprendió la clavícula, Johnny no se rindió. Viajó acompañado de su esposa, su mayor apoyo, y completó los 42.20 kilómetros con un tiempo respetable de 3 horas y 30 minutos, de entre más de 28 mil corredores.

Además del ciclismo de ruta, Johnny también practica ciclismo de montaña, con recorridos que superan los 100 kilómetros por terrenos exigentes como la vuelta al volcan Misti, Chachani, Puquina o La Joya. Reconoce que el ciclismo competitivo es costoso, pues una bicicleta profesional puede superar los 30 mil soles y lamenta la escasa ayuda institucional. “La federación no te apoya, y muchos se desaniman por eso. Pero hay empresas que me respaldan, como Lumaxa”, destaca.

A punto de cumplir 48 años este mes de mayo, su espíritu competitivo sigue en ascenso. Su próximo reto será un Ultra Trail ANDES RACE 100 kilómetros y al 2026, busca debutar en un triatlón, enfrentando natación, ciclismo y running, todo en una sola jornada.

Johnny Lupo lidera el equipo La Resistencia y lo que se busca es sacar la mejor versión de cada persona, en las diferentes disciplinas, carrera, ciclismo y natación.

Segundo lugar en competencia. Foto: GEC.

Destaca en disciplina con compañeros. Foto: GEC.

ENTRENA

Arequipeño practica ciclismo de pista y montaña en diferentes distritos de Arequipa. Realizan 100 a 180 kilómetros de ciclismo.