El mediocampista del FBC Melgar, Horacio Orzán, dejó clara su postura frente a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que lo mantiene alejado de la Liga 1. En declaraciones a HBA Noticias, el jugador argentino expresó su desencanto con el torneo local y aseguró que no le afecta perderse partidos mientras cumpla su castigo.

Orzán no puede jugar cuatro partidos y fue sancionado por haber cometido una serie de agravios contra el árbitro principal, Diego Haro, en el partido por la fecha 6 del Torneo Apertura, cuando el Dominó se enfrentó a Ayacucho FC.

“Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar en torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros. Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo, la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga”, manifestó tajante.

Por otro lado, Orzán reiteró la presencia de los hinchas en cada partido de Melgar y llenar los estadios para sentir la localía. “Los esperamos en el estadio y ya lo dije mil veces, hace cinco años que estoy acá, son importantes”, agregó.

PARTIDO

El Dominó volverá a la acción en la Liga 1 este domingo 27 de abril en su enfrentamiento con los Chankas CYC desde las 13:15 horas. Para este compromiso válido por la jornada 10, Bruno Pérez será el árbitro, quien ya dirigió a Melgar este año en su victoria ante Sporting Cristal. Además, será la primera vez que sea principal en un partido de Los Chankas.