La selección de Brasil se enfrentará a Haití este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos.

La pentacampeona del mundo no pasó del empate 1-1 frente a Marruecos en la primera fecha, resultado que la obliga a sumar una victoria para no complicar su camino hacia los octavos de final.

Por su parte, Haití cayó por la mínima diferencia ante Escocia y llega con la necesidad de puntuar para seguir con vida en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Haití?

País Hora Perú 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. Haití 8:30 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias a través de DGO y las plataformas digitales con derechos de emisión del Mundial 2026.

Brasil necesita reaccionar en el Grupo C

La selección brasileña afronta el compromiso con la presión de conseguir su primera victoria en el torneo.

La igualdad frente a Marruecos dejó algunas dudas, pero la “Canarinha” mantiene una plantilla con enorme talento y sigue siendo una de las favoritas para pelear por el título.

Con cinco Copas del Mundo en sus vitrinas, Brasil aspira a conquistar nuevamente el trofeo que no gana desde Corea-Japón 2002.

El triunfo es fundamental para llegar con tranquilidad a la última fecha, cuando enfrentará a Escocia.

Haití quiere seguir haciendo historia

La selección haitiana disputa uno de los momentos más importantes de su historia futbolística.

Aunque perdió en su debut ante Escocia, el conjunto caribeño dejó buenas sensaciones y mantiene la ilusión de dar una de las grandes sorpresas del campeonato.

Su velocidad y entusiasmo son algunas de las armas con las que intentará competir frente a una de las máximas potencias del fútbol mundial.

Para Haití, sumar ante Brasil sería un resultado histórico y mantendría intactas sus posibilidades de clasificación.

Un Grupo C que todavía no está definido

El empate entre Brasil y Marruecos en la primera jornada dejó abierta la lucha por los dos boletos a los octavos de final.

Escocia lidera provisionalmente la zona tras vencer a Haití, mientras que Marruecos también aparece como un serio candidato.

Por ello, el conjunto brasileño sabe que no puede permitirse otro tropiezo.