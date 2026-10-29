El Campeonato Nacional Ronex 2026 llega a su recta final y este domingo 1 de noviembre, el Ronex Park abrirá sus puertas para disputar la esperada cuarta y penúltima fecha de la temporada, en la que se definirá a los candidatos al título nacional en sus distintas modalidades.

Además, la tabla general llega al rojo vivo, pues en Crosscar, Fredie Blume (111 pts) sostiene un duelo de infarto frente a Joaquín Landa (94 pts) y Nicolás Landa (86 pts). Por la categoría RX se tienen a Fernando Dreyfus (142 pts) comandando la cima y de cerca está Paul Abanto (109 pts) y Beto Sánchez (106 pts). En RX Fuerza Libre, Ángel Yactayo (131 pts) mantiene una ventaja sólida sobre Raúl Velit (50 pts) y Beto Sánchez (41 pts).

En los UTV, Oscar Montes (100 pts) llega como puntero absoluto a pelear la fecha ante Álvaro Rivera (43 pts) y Fernando Salvatierra (40 pts).

Por su parte, en Motos Pro se cuenta con el dominio de Flavio Castro con un puntaje de 150, seguido por Manuel Medina (128 pts) y Renzo Cecchi (118 pts). Asimismo, en Motos Mecánica Nacional, Luciano Rodríguez (120 pts) encabeza la tabla ante la constante persecución de Darley Rondon (105 pts) y José Piña (100 pts).

Al respecto, Luciano Pestana, organizador del evento, señaló que las tres fechas resultaron vibrantes y afirmó que esta penúltima no será la excepción. Por ello, hizo la invitación a toda la familia y a la comunidad motor para vivir una jornada increíble.

Las entradas para presenciar la cuarta fecha ya se encuentran disponibles al público a través de la plataforma digital Joinnus y aplicativo Yape, así como en las boleterías del Ronex Park el mismo día del evento.

La última fecha será el domingo 6 de diciembre.