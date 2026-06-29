El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado por una denuncia de presunta violación presentada por una ciudadana brasileña en Nueva Zelanda. La acusación corresponde a un hecho que habría ocurrido durante la concentración del equipo para el Mundial 2026 y actualmente es materia de investigación por parte de la Policía local.

La denunciante trabajaba como intérprete para la delegación caboverdiana durante su estadía en Auckland. Según la información difundida por el medio brasileño O Globo, el presunto incidente ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba la selección.

De acuerdo con la versión de la mujer, el futbolista habría ingresado por la fuerza a su habitación antes de agredirla físicamente y cometer la presunta agresión sexual. Ese relato forma parte de la investigación abierta por las autoridades neozelandesas.

El caso trascendió públicamente luego de la publicación realizada por O Globo. El medio también informó que la Policía de Nueva Zelanda inició las diligencias el 10 de abril.

🚨 Capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Ryan Mendes é investigado por suspeita de estupro contra uma brasileira na Nova Zelândia.



Mais uma vez, estamos diante de um homem acusado de estupro, que segue sua vida normalmente, porque com toda uma estrutura que… pic.twitter.com/0Y7Ri0xMqa — Paraíba Feminina ♀️✊🏻 (@tatyanavaleria) June 27, 2026





Solicitó a la FIFA excluir al jugador

Un mes después de los hechos denunciados, la mujer remitió comunicaciones formales tanto a la Federación de Cabo Verde como a la FIFA. En esos documentos solicitó que Ryan Mendes fuera excluido de la Copa del Mundo mientras se investigaba la acusación.

Según la misma publicación, ninguna de las dos entidades respondió a la solicitud presentada por la denunciante. Hasta el momento tampoco se ha informado sobre la adopción de alguna medida deportiva contra el futbolista.

¿Qué dice la Federación?

La Federación de Cabo Verde no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia pese a las consultas de distintos medios internacionales. La institución mantiene reserva mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, la FIFA informó que permanece en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda para conocer el desarrollo del caso. El organismo también indicó que sus instancias disciplinarias independientes no acostumbran pronunciarse sobre investigaciones en trámite ni sobre denuncias presentadas de manera privada.

Ryan Mendes, de 36 años, es el futbolista con más partidos disputados y el máximo goleador histórico de la selección de Cabo Verde. Además, milita actualmente en el Igdir FK de Turquía.

Pese a la denuncia, el delantero continuó participando con normalidad en los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora la selección de Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina el próximo viernes 3 de julio en Miami, mientras la investigación policial sigue su curso.