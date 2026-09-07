Carlos A. Mannucci goleó 4-2 a Pirata Fútbol Club, en el Complejo Deportivo 9 de Octubre de Chiclayo. Con este resultado, el cuadro trujillano cerró su participación en el Grupo 1 de la Fase Regional de la Liga 2 en la segunda casilla, a la espera de la fecha final para saber si logrará dos puntos de bonificación en la Fase Final.

DE IDA Y VUELTA

A los 9 minutos de juego, el colombiano Kevin Lugo, ariete de Pirata FC, ejecutó un tiro libre y el balón terminó impactando en la mano de su compatriota Miguel Ángel Murillo. El árbitro Jesús Cartagena cobró penal; el mismo Lugo tomó el balón y remató de derecha para vencer la resistencia del portero tricolor, Gerson Valladares, decretando el 1-0.

El cuadro trujillano logró la paridad a los 21′. El colombiano Felipe Acosta se vistió de “10” y envió un centro al área que Johan Murillo aprovechó para definir de derecha y anote el 1-1.

Foto: CAM

Antes de irse al descanso, Javier Núñez jugó en corto para Ángel Chicoma, quien tocó en primera con Acosta. El extranjero sacó un potente derechazo desde fuera del área que, a pesar de la estirada del guardameta local Regis Quiroz, terminó en el fondo de la red para el 2-1 parcial.

LIQUIDA

En la segunda mitad, el Tricolor mantuvo el control del balón y dominó el compromiso. Sobre los 63′, Acosta filtró un pase en profundidad para Núñez, quien eludió al golero Quiroz y definió de izquierda para marcar el tercer tanto. Para ampliar el marcador, a los 76′, Miguel Ángel Murillo tras fallar su remate de los doce pasos, tomó el rebote y anotaba el cuarto gol carlista.

Foto: CAM

A los 86′, el volante Romario Aliaga descontó para los locales desde el punto de penal, sellando el 4-2 definitivo. Con esta victoria, Mannucci suma 30 puntos y se consolida provisionalmente en el segundo lugar del Grupo 1.