Carlos A. Mannucci goleó 4-2 a Pirata Fútbol Club, en el Complejo Deportivo 9 de Octubre de Chiclayo. Con este resultado, el cuadro trujillano cerró su participación en el Grupo 1 de la Fase Regional de la Liga 2 en la segunda casilla, a la espera de la fecha final para saber si logrará dos puntos de bonificación en la Fase Final.
DE IDA Y VUELTA
A los 9 minutos de juego, el colombiano Kevin Lugo, ariete de Pirata FC, ejecutó un tiro libre y el balón terminó impactando en la mano de su compatriota Miguel Ángel Murillo. El árbitro Jesús Cartagena cobró penal; el mismo Lugo tomó el balón y remató de derecha para vencer la resistencia del portero tricolor, Gerson Valladares, decretando el 1-0.
El cuadro trujillano logró la paridad a los 21′. El colombiano Felipe Acosta se vistió de “10” y envió un centro al área que Johan Murillo aprovechó para definir de derecha y anote el 1-1.
Antes de irse al descanso, Javier Núñez jugó en corto para Ángel Chicoma, quien tocó en primera con Acosta. El extranjero sacó un potente derechazo desde fuera del área que, a pesar de la estirada del guardameta local Regis Quiroz, terminó en el fondo de la red para el 2-1 parcial.
LIQUIDA
En la segunda mitad, el Tricolor mantuvo el control del balón y dominó el compromiso. Sobre los 63′, Acosta filtró un pase en profundidad para Núñez, quien eludió al golero Quiroz y definió de izquierda para marcar el tercer tanto. Para ampliar el marcador, a los 76′, Miguel Ángel Murillo tras fallar su remate de los doce pasos, tomó el rebote y anotaba el cuarto gol carlista.
A los 86′, el volante Romario Aliaga descontó para los locales desde el punto de penal, sellando el 4-2 definitivo. Con esta victoria, Mannucci suma 30 puntos y se consolida provisionalmente en el segundo lugar del Grupo 1.