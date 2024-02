Carlos Zambrano (34), defensor peruano y actualmente en inactividad, se pronunció sobre su posible retiro del fútbol profesional. Aseguró que no tiene ganas de llegar hasta los 40 años como futbolista.

En declaraciones para el canal de YouTube Serg10, que conduce el también jugador nacional Sergio Peña, el ‘Kaiser’ recordó su paso por los equipos que jugó.

“Si yo quisiera puedo jugar hasta los 40 años tranquilo, si me cuido, me pongo bien en forma, pero no tengo esas ganas de llegar hasta los 40, mis respetos para Paolo (Guerrero) por llegar a esa edad”, añadió.

“Porque, ya está, quiero disfrutar de la familia también, tengo para dos, tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz, con tres, ya es complicado”, añadió.

Aseveró que “llega un momento en el que el jugador se estresa un poco, ya no disfruta”. “Cuando estás en el campo, te olvidas de todo y lo disfrutas, pero en el día a día, ya piensas mucho las cosas”, indicó.