Una entrevista de Pamela Ríos Calmet

El camino para llegar a donde está no ha sido nada fácil. Y es que en el mundo del periodismo deportivo, las mujeres aún no han sido aceptadas en su totalidad. No obstante, cada vez son más las féminas que vienen demostrando lo capaces que son pese a las críticas y a la falta de oportunidades. Carolina Salvatore es una de ellas y gracias a GOLPERU se ha convertido en la primera mujer comentarista de la Liga 1.

¿Qué ha significado para ti este nuevo reto en tu carrera?

No tomé consciencia de dónde me había metido hasta dos días antes del torneo y quería salir corriendo. Sin embargo, luego me puse a pensar y es increíble cómo todo lo que había proyectado de niña ahora lo estoy cumpliendo. Un periodista tiene que estar en constante crecimiento y para ello tiene que seguir preparándose. Yo lo estoy haciendo.

GOLPERU le está dando oportunidad a más mujeres…

Eso me parece genial. Es un cambio de paradigma absoluto. Particularmente, yo no creo en el género, sino en la capacidad de las personas. El talento, la proyección, las ganas de crecer.

¿Crees que cada vez hay menos machismo en el periodismo deportivo?

A mí me mata cuando me dicen “tú nunca estuviste en un vestuario”. Podría entender si eso me lo dice un fútbolista profesional, pero no un colega que a lo mucho ha jugado fulbito con sus amigos y luego se ha ido a tomar cerveza. Que hayas jugado fútbol con tus amigos no te hace mayor conocedor, siempre te tienes que preparar. Va a haber buenas mujeres periodistas deportivas, como hombres.

¿Qué tan diferente es ser conductora y comentarista?

Totalmente distinto. Es familiarizarte con una función que no conoces. Después de muchísimos años he sentido un miedo terrible. Además, en este trabajo estás totalmente expuesto y si te equivocas el primer comentario será “las mujeres no saben nada de fútbol”.

¿Cómo te estás preparando?

Estoy estudiando con un amigo que es DT, él me enseña técnicas y conceptos nuevos. Además, escucho siempre a mis compañeros y amigos del canal que tienen muchos años de experiencia en transmisiones. Algo que para mí es totalmente nuevo. Aún no me acostumbro a escuchar a varias personas hablándome al oído al mismo tiempo.

¿Siempre te gustó el fútbol?

Yo me escapaba para ver fútbol. A los 14 años yo pedí una grabadora y en Mar de Plata los equipos de primera división iban a hacer pretemporada, entonces llegaba a los clubes más chicos y hablaba con los jugadores. Luego me dirigía a la radio y les decía “tengo la nota con los futbolistas” y les entregaba el casete.

¿Qué te dijeron tus papás cuando les contaste que querías ser periodista deportiva?

Recuerdo cuando se lo comenté a mi mamá, estábamos en el carro escuchando la radio. Le dije que quería ser como Víctor Hugo Morales, pero que ese trabajo solo lo hacían hombres. Ella me respondió que cuando sea grande el mundo será distinto y ya habrán mujeres.

¿Cuáles son tus metas a futuro?

Seguir perfeccionándome, haciendo bien las cosas. Quizás relatar. Además, me encantaría hacer planta baja. ¿Por qué no con la selección peruana o en una Copa Libertadores? Otro de mis grandes sueños es cubrir una Champions League. Y es que digo “si he soñado de chica y se me ha cumplido, ¿por qué no puedo hacerlo ahora de grande?”.

Los datos

10 Años va a cumplir Carolina Salvatore radicando en el Perú.

14 Años tenía cuando le regalaron su primera grabadora de voz.

Perfil

Carolina Salvatore. Periodista. Nació en Argentina. Estudió periodismo deportivo en el Instituto DeporTEA y luego se licenció en la Universidad FASTA de Buenos Aires. Su gran entrega le ha permitido desenvolverse en países como España y Perú.