Alianza Lima no pudo llevarse la victoria ante Sporting Cristal en Matute por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El cuadro blanquiazul perdió la posibilidad de convertirse en el único puntero del torneo peruano. El partido tuvo pocas oportunidades de gol, pese a que hubo dos palos para ambas escuadras. El resto del encuentro fue bastante trabado y, por partes, peleado. Tras el final del cotejo, Guillermo Salas respondió las preguntas de la prensa.

El ‘Chicho’ calificó este partido como uno de talla internacional. “Esto lo he visto como un partido de Copa Libertadores. Se nota que hemos estado participando y hay un buen ritmo. Por momentos, el árbitro aguantaba el ritmo. Cortaba mucho, pienso que muchas faltas no nos la cobran en torneos internacionales”, comentó para las cámaras de Liga 1 máx.

“El partido muy intenso. Hemos enfrentado a un gran equipo como el Sporting Cristal. Estuvo muy parejo el primer tiempo. Los dos tuvimos nuestras ocasiones en el segundo tiempo. Sometimos a nuestro rival 25 o 30 minutos. Los metimos en su arco. Lamentablemente, no pudimos finalizar”, indicó Salas.

Guillermo Salas sobre su continuidad en Alianza Lima

Al ser consultado sobre su permanencia en Alianza Lima, Guillermo Salas afirmó que su continuidad no está asegurada para el próximo año. Además, aseguró que su objetivo principal es el tricampeonato.

“Yo no estoy ni fijo acá (en Alianza Lima). Queremos ser campeones. Es el objetivo final, pero debemos ir partido a partido. No estamos contentos porque un empate en casa no nos gusta”, expresó el ‘Chicho’ para GolPerú.