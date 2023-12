Christian Cueva se despide de Alianza Lima en una decisión institucional que va más allá de lo deportivo. Después de regresar al equipo para la presente temporada, el popular ‘Aladino’ dejará de ser jugador del conjunto blanquiazul.

En los próximo días, representantes del club ‘Íntimo’ se reunirán con el futbolista para discutir los detalles económicos de la operación a su rodilla y dar a conocer la salida oficial del club, y de este modo el popular ‘Aladino’ se despide por segunda vez del ‘equipo del pueblo’.

El paso poco memorable de Cueva por Alianza Lima

Como se recuerda, Christian Cueva tuvo un paso complicado por Alianza Lima, pues el futbolista peruano no pudo participar en la final de la Liga 1 contra Universitario debido a su lesión en la rodilla por lo que el ahora ex entrenador del club victorino decidió que no estaba en condiciones de jugar.

Tras desvincularse de Alianza Lima, Christian Cueva regresará al Al Fateh, equipo de la liga árabe de primera división, con el cual tiene contrato hasta finales de 2025 y renovó en junio de 2022. Su último partido con la camiseta blanquiazul fue contra ADT en condición de local, en un empate sin goles el pasado 21 de octubre.

¿Cuáles fueron las estadísticas de Christian Cueva en Alianza Lima?

A lo largo de la temporada, el exjugador de equipos como San Martín, Sao Paulo, Toluca, Pachuca y Unión Española, entre otros, acumuló 1217 minutos en la Liga 1 y participó en 244 minutos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin lograr anotar goles.

A pesar de su situación en el club peruano, Cueva fue convocado por Juan Reynoso para integrar la selección nacional en amistosos contra Japón y Corea.





