La posibilidad de que Jorge Fossati asuma como nuevo director técnico de la Selección Peruana ha tomado fuerza en los últimos días, mientras Juan Reynoso podría estar cerca de dejar el cargo, pero aún se desconoce si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el ‘Cabezón’ han logrado llegar a un acuerdo.

Por su lado, el entrenador del actual campeón nacional, Jorge Fossati, quien se encuentra de vacaciones en Uruguay, comentó a la prensa de su país que no ha recibido un contacto oficial de la FPF. Sin embargo, tuvo conocimiento de una posible reunión con Juan Carlos Oblitas a través de Universitario.

“ No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de Fútbol (Juan Carlos Oblitas) iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo ”, comentó Fossati a Quiero Fútbol de Sport890.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre ser técnico de la ‘Bicolor’?

Jorge Fossati se pronunció sobre las chances que tendría de ser técnico de Perú y ser el reemplazo de Juan Reynoso como entrenador. El entrenador de la Universitario señaló que se siente halagado pero que no ha tenido contacto.

“ No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad (dirigir a Perú). Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mi, pero no he tenido contacto alguno ”, agregó.

Juan Carlos Oblitas pide paciencia

Por otro lado, desde la Videna, Juan Carlos Oblitas comentó sobre las negociaciones con Juan Reynoso y que hasta que no se resuelva su salida no puede dar más información.

“ Se está (tratando) el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso, no puede haber ninguna otra noticia. Hay una comisión encargada y hay que tener paciencia ”, dijo.

“ Tenemos tiempo. No podemos caer en el juego de todos los nombres que se dan. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Mientras Juan Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico ”, agregó el ‘ciego’





TE PUEDE INTERESAR