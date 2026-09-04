La próxima semana, Cienciano iniciará su camino en los cuartos de final de la Copa Sudamericana con la ilusión intacta de repetir el histórico título del 2003. A puertas del cotejo, Carlos Lugo, quien fue defensa y gerente deportivo del club imperial, analiza qué podría pasar con el “Papá”.

¿Cómo has tomado esta nueva campaña destacada de Cienciano en la Sudamericana?

Se armó para esto, para tratar de llegar lo más alto posible. Y bueno, hoy en día se está demostrando que sí se puede lograr con planificación, con gente que sepa de gestión, de contratación de jugadores y cuerpo técnico... eso es a lo que estaba apuntando la institución. Todo esto se refleja en el torneo.

En aquel 2003, eliminar al Santos los impulsó hacia el título. ¿Hacer lo propio con Botafogo este año es el equivalente?

Creo que el equivalente será este equipo uruguayo, Montevideo City. Botafogo ya quedó atrás y toca pensar en el nuevo rival, ver cómo jugar este encuentro de local y luego ir a cerrar de visita.

En casa, el equipo resaltó por su buena producción de goles. ¿Será la clave en esta nueva llave?

Sí. Se demostró contra Lanús, en el partido de vuelta, pues hubo un excelente rendimiento en Cusco y se sacó la diferencia necesaria. También se notó frente a la “U” y a Botafogo, confirmando que Cienciano es fuerte de local.

En el torneo nacional, el plantel no viene bien estas semanas. ¿Eso podría generar dudas o afectar en lo anímico?

Considero que no. En el 2003, también estuvimos en esa situación. Prácticamente, se está viviendo lo mismo. No andábamos bien en el campeonato local, pero en la Copa Sudamericana sí dábamos de qué hablar.

Has formado parte del club como gerente deportivo. ¿Te sientes parte de este proceso positivo?

Sí. Estuve desde octubre del año pasado haciendo el trabajo de gerente deportivo (hasta marzo). Uno siempre se siente identificado con la institución con la que logró cosas importantes. Llegué para sumar a esta plantilla de jugadores y para que el club salga adelante.

¿Qué te parece la labor del técnico Horacio Melgarejo, pese al contraste de sus actitudes?

En el campo es donde tiene que demostrar el trabajo que viene haciendo. Para mí, es una excelente persona. Junto a su cuerpo técnico, trabaja al máximo día a día, los jugadores están entendiendo la idea que tiene y lo están apoyando al 100 %.

La deuda tal vez está siendo visitante. ¿Qué debería mejorar?

Hay que estar concentrados, lo fundamental es eso. Deben estar enfocados en el esquema táctico que haya establecido el cuerpo técnico, esa es la consigna. La misión es tratar de sacar el resultado positivo en Cusco e ir de visitante a hacer un planteamiento perfecto que asegure la clasificación.

Finalmente, ¿qué decirle a la fanaticada roja?

Todos estamos entusiasmados por esta campaña en la Sudamericana. Seguro que el hincha va a seguir apoyando a la institución, hay un vínculo fuerte con Cienciano. Y la gente en el Cusco sabe que tiene a un equipo que va a entrar a hacer su trabajo, a sacar la mayor diferencia e irá a Uruguay a sentenciar la clasificación.