Cienciano es la única institución peruana que levantó trofeos internacionales y cada vez que tiene una buena actuación, esos recuerdos resurgen. Han pasado 23 años de la imborrable coronación en la Copa Sudamericana y -a puertas de que el equipo juegue los cuartos de final- Santiago Acasiete, uno de los artífices de ese logro histórico, brinda su análisis.

La Sudamericana siempre trae buenos recuerdos para Cienciano. ¿Qué te parece la actual campaña?

Sí, son recuerdos lindos de lo que se vivió muchos años atrás. Ahora, Cienciano está en una etapa muy importante. Siendo hincha, estoy muy contento por ello, por cómo el club está afrontando el torneo ahora. Quizás hay algo especial con la copa y siempre pedimos apoyar al máximo. Sin duda, está la ilusión de que pueda seguir avanzando y llegar hasta la final, porque tiene equipo. El plantel compite y eso es esencial en un certamen tan fuerte como este.

En aquel 2003, ¿en qué momento notaron que estaban para ser campeones?

Cuando superamos al Santos de Brasil. Era el candidato a ganar esa copa, porque venía bien, tenía jugadores de mucho nivel y jerarquía, con experiencia y gran talento individual. Al clasificar, empezamos a creer y la gente también. Los hinchas, como ya todo el Perú en ese instante, creían que Cienciano iba a llegar muy lejos. Paso a paso, lo conseguimos.

Ahora, el equipo remontó la serie contra Lanús y aguantó la diferencia ante Botafogo. ¿Ves la entereza suficiente para seguir avanzando?

Sí. Y recordando un poquito, nosotros eliminamos a Universidad Católica de Chile y después vino Santos. Esta vez, acaban de eliminar a un grande como Botafogo, ahí creció la ilusión y hay herramientas importantes para poder pasar. No obstante, esto es partido a partido, pero sí estamos muy ilusionados de ver a Cienciano en una final. Considero que ahora tienen mucha confianza y saben la relevancia de los duelos que se vienen. Deseo lo mejor para ellos y hay que apoyarlos desde afuera.

Cuando más avanzan de fase, la presión también aumenta. ¿Cuánto pesa lo mental en estas instancias?

Pesa muchísimo. Considero que son momentos, con la ansiedad y el miedo que vienen al afrontar esos partidos, porque hay una responsabilidad por lo que representan: es el único equipo peruano en un campeonato internacional. Sin embargo, Cienciano cuenta con jugadores de mucha experiencia para poder controlar eso. Además, es bonito y lindo, porque esa presión te lleva a duplicar el esfuerzo y el sacrificio, pues estás muy cerca de llegar a una final. Dependerá mucho de esos factores y del apoyo de toda la hinchada.

Por cómo se dieron las series, ¿piensas que se habla más de la altura que del juego mismo del equipo?

Cienciano ha aprendido a hacerse fuerte en la altura, pero hay que saber jugar los partidos. Sé que está esa ventaja, pero hay que saberla mostrar y ejecutarla bien para ganar. Al final, la altura no juega, los que juegan son los futbolistas. De local, el club se ha hecho fuerte bajo un buen estilo, directo, por abajo, con centros; y se suma la calidad que también pone el deportista para sacar buenos resultados o la efectividad que uno debe tener en estas instancias claves. Cienciano lo ha demostrado en sus últimos cotejos y también mejoró muchísimo de visita. Si bien perdió con Botafogo, supo controlar esa presión del rival. Esa es la deuda que a veces tenía el equipo, de visita, que no jugaba bien.

Finalmente, ¿qué te parece el técnico Horacio Melgarejo? Tiene un estilo peculiar fuera de las canchas y parece que lo hace para quitar presión en su plantel...

Sí, puede ser. En mi opinión personal, en lo deportivo, es un buen entrenador. Ha sabido conformar una buena familia, está haciendo un trabajo positivo para el club y para él mismo. Quizás tiene sus arranques o sus emociones que lo llevan a lugares que no debe, pero creo que lo va a corregir y se está preparando para controlar ello, para que su pulso no lo lleve a otros caminos. Y después, en lo deportivo, está aportando mucho para que Cienciano llegue a estas etapas.

A la vez, El ahora técnico confesó que, en lo personal, prefiere cerrar las llaves de local. “El tema para Cienciano es hacer un buen partido de visita, sumar y terminar el trabajo en casa. Fuera del Cusco, tendrá que demostrar su nivel”, manifestó.