La temporada pasada, Cienciano entró a octavos de final de la Copa Sudamericana, tras no perder ningún partido en fase de grupos, y en este 2026 va por otro papel destacado. Ahora, Neri Bandiera, uno de los flamantes refuerzos en la ofensiva, espera repetir y mejorar lo hecho.

Toda tu estadía en Perú la pasaste en Atlético Grau. ¿Qué te motivó a cambiar por Cienciano?

Sí, desde que llegué a Perú (2023) estuve en Piura. Surgió la posibilidad de ir a Cienciano, sabiendo que es un equipo importante y con historia. Además, conocía al profesor Melgarejo, quien me dio las mejores recomendaciones; y estaba el tema de la Sudamericana que iba a afrontar el club. Fueron varias cosas las que me llevaron a mí, junto con mi familia, a cambiar de aires. A veces esos riesgos pueden salir bien o mal, pero no lo dudamos y estamos muy felices en el Cusco.

Ya tuviste tu primer trimestre. ¿Te costó adaptarte a estar permanentemente en la altura?

Por suerte, no tuve problemas las veces que me tocó jugar en la altura, ni en el físico ni con el aire. Bueno, obviamente, viviendo aquí y entrenando a diario se hace un poquito más fácil. Gracias a Dios, la adaptación fue rápida, pues los compañeros y la institución me recibieron de la mejor forma. Son varias cosas que al sentirte bien, no piensas tanto en el tema de la altura. En estos meses que han transcurrido, la verdad, estoy bien adaptado.

En las primeras fechas, hubo un poco de resistencia de los hinchas frente al técnico. ¿Cómo lo tomaron?

Todo tranquilo. Nosotros tenemos que estar aislados de todas esas cosas, pensar en entrenar y en sacar resultados, que es lo que a la gente le importa. Tal vez en alguna nota, el profesor Horacio dijo algo que a la gente no le gustó y eso generó ese cortocircuito. Con el correr del tiempo y los partidos, sumando triunfos y viendo cómo trabaja el equipo, creo se acomodó todo un poco y solo quedó como un recuerdo.

Mencionaste la Sudamericana como factor para firmar por Cienciano. ¿Qué expectativas tienes para la fase de grupos?

Las mejores. Apenas empezamos la pretemporada, sabíamos que uno de los objetivos era ganar el partido con Melgar, que encima era un clásico, así que tenía doble valor. Lo pudimos hacer con penales. Ahora, estamos preparados, pues todos los rivales son difíciles a nivel internacional y no te perdonan los errores. Debemos bajar ese margen de error a lo mínimo posible para poder hacer una buena copa. Debutamos en Uruguay y tenemos la expectativa de empezar con pie derecho, como el año pasado, que al club le fue muy bien. Trataremos de repetir o, incluso, superar. Trabajaremos sin olvidarnos del torneo local, que es muy importante.

El año pasado, Cienciano avanzó a octavos siendo líder invicto y, además, tiene historia. ¿Sientes mayor presión?

Siempre hay algo de presión, por lo que es el club, su historia y cómo viene comportándose en Conmebol. Sabemos que es el único campeón peruano a nivel internacional y que el año pasado dejó la vara alta. Tenemos esa presión. No obstante, esta es otra historia, son otros rivales y el plantel es casi nuevo. Queremos hacer nuestro propio camino y ojalá comencemos de la mejor manera en Uruguay.

Ya te has metido a los hinchas al bolsillo con goles y con tus celebraciones de Dragon Ball. ¿Te propusiste un número a conseguir?

Sí, por suerte está el cariño con la gente y hay muchos que se identifican con Dragon Ball. Ojalá que sigan apareciendo más festejos. Y, sinceramente, no me puse un número, aunque uno siempre quiere ver lo que hizo la campaña anterior. En Grau anoté 12 goles, uno se pone esa meta, de ahí para arriba. Espero que se pueda repetir y que los goles sirvan para que Cienciano gane, que siempre es lo más importante.

A la vez, el futbolista de 36 años aseguró que están bien en lo físico y emocional para afrontar la doble competencia. “En abril tendremos siete partidos. Estamos preparados y seguro habrá rotación. No hay que descuidar el torneo local”, señaló.