Sport Huancayo se adueñó del ‘Clásico del centro’, pasó por encima de un desconocido ADT y se llevó una goleada de 3-1 del estadio Unión Tarma.

Richard Pellejero planteó un 4-2-3-1 agresivo y su equipo golpeó primero a los 17 minutos. En un tiro libre, Diego Carabaño puso la pelota en el área y, ante la pasividad de la defensa tarmeña y la salida tardía de Carlos Solís, Hugo Ángeles apareció en el pivoteo para conectar un certero cabezazo y poner el 1-0.

A los 23 minutos, una mano dentro del área fue sancionada como penal por el árbitro Jesús Cartagena. Carabaño tomó la pelota, se cuadró frente al arco y no perdonó desde los doce pasos para colocar el 2-0.

A los 34’. Javier Sanguinetti vio adelantado al arquero Solís y, desde su propio campo, sacó un remate de larga distancia que terminó en las redes. Golazo y 3-0 para Huancayo.

Juan Cahuas movió sus fichas y cambió el dibujo a un 3-5-2, apostando por Jonatan Bauman y Said Peralta en ataque. A los 67’, Joao Rojas tuvo el cuarto en sus pies, aunque Ángel Zamudio respondió con una buena atajada.

Ricardo Salcedo terminó expulsado y, cuando el partido agonizaba, Jhojan Garcilazo marcó a los 88’ el descuento para el “Vendaval”. Fue apenas un maquillaje para una derrota que vuelve a encender las alarmas en Tarma.

“Creo que fue un partido redondo de punta a punta. Enfrentamos a este equipo cuatro veces y tenemos tres victorias y Huancayo jamás había ganado el clásico de visita. El año pasado le ganamos por primera vez y quedamos en la historia del club y hoy lo volvimos a hacer al haber ganado de visita”, señaló Richard Pellejero DT del Sport Huancayo

Sport Huancayo suma 26 puntos y toma aire en el Clausura, mientras ADT permanece con 21 y sigue colero. El “Vendaval” necesita reaccionar pronto, la zona de peligro está más cerca.