25 de Junio del 2019 Copa América: Las mejores frases que deja la primera fase del certamen sudamericano Entrenadores, seleccionados y ex jugadores tuvieron declaraciones llamativas durante la fase de grupos

Textos: Redacción Multimedia con información de EFE



Terminó la primera fase de la Copa América Brasil 2019, y las críticas, elogios y declaraciones polémicas no se hicieron esperar en el medio futbolístico. Aquí las 10 frases más llamativas tras completarse los partidos por fase de grupos en el certamen continental.

Diego Armando Maradona: "¿Te das cuenta que nos puede ganar Tonga a nosotros?"

Así se refirió el 'pelusa' en un audio publicado por el canal TyC Sports. El jugador histórico dijo, con cierta exageración, que esa selección asiática le puede ganar a Argentina tras la derrota en el debut por 2-0 ante Colombia.

Rafael Dudamel: "¡Qué viva el VAR!¡Bienvenido el VAR!"

El técnico de la selección de Venezuela se mostró alegre luego de empatar contra Perú y Brasil en las dos primeras fechas del certamen continental. En los dos partidos, el sistema de Videoarbitraje anuló dos goles a la 'bicolor' y a la 'verdeamarela'.

Lionel Messi: "Todas las canchas donde jugamos son muy malas. Es muy difícil jugar así"

Su compañero en el Barcelona, Luis Suárez, así como otros seleccionadores, coincidieron con la 'pulga' en las impresiones que tienen hasta el momento de las canchas designadas para la Copa América. El delantero uruguayo Edinson Cavani, sin embargo, sostuvo que "se juega en campos de grandes equipos".

Fernando Muslera: "A ningún jugador le gusta ver las tribunas vacías"

El arquero de la selección uruguaya mostró su inconformidad con la asistencia de público. Muchos estadios no han sido colmados debido a la situación económica en Brasil y el contraste con el alto precio de las entradas para los partidos de la Copa América.

Hernán 'bolillo' Gómez: "Feliz noche, un abrazo para todos y excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy"

El técnico colombiano que dirige a la selección de Ecuador no quiso dar declaraciones tras perder 2-1 ante Chile por la segunda fecha del certamen continental. Al final, la selección norteña quedó eliminada con un punto.

Takefusa Kubo:"No me gusta que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando"

El juvenil japonés, apodado el 'Messi japonés' y recién fichado por el Real Madrid, se refirió con humildad a su apodo. A pesar de sus toques de calidad en los partidos, Japón no pudo acceder a cuartos de final.

César Salinas: "Están pensando más en la billetera que en identificarse con la selección"

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol criticó duramente a los jugadores de su selección tras perder ante Brasil y Perú en sus dos primeras presentaciones.

Con esas explosivas declaraciones el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, denunció la actitud de los jugadores de la Verde tras las derrotas ante Brasil (3-0) y Perú (1-3). "Cuando tienes la cabeza en otra cosa, los resultados no se dan o no estás bien concentrado dentro de la cancha", añadió.

Charles Aránguiz: "No me importan los goles. Si gano 1-0 ó 4-0 me da igual"

El centrocampista de Chile declaró tras derrotar a Japón por 4-0 en el debut de la Copa América. Hasta el momento, viene demostrando que es uno de los referentes en la selección 'mapocha'.

Tite: "De Neymar se habla más fuera, que dentro de la selección"

Cansado por las preguntas sobre las repercusiones que tendría la ausencia del astro brasileño en la Copa América, el entrenador de Brasil calmó las angustias. Hasta el momento, Brasil ha mostrado grandes actuaciones y se perfila como el principal candidato a llevarse el trofeo del continente.

Rafael Dudamel: "La Copa América debe ser solamente para selecciones sudamericanas"

El entrenador de Venezuela se manifestó de esta manera para lanzar sus críticas contra el país invitado Japón. Además, cuestionó que el país asiático lleve un equipo sub-23. "Una falta de respeto a la competición", sostuvo.

"Nosotros no hemos visto a selecciones sudamericanas invitadas a copas africanas, ni torneos en Europa ni centroamericanos. Tenemos que hacer respetar la jerarquía que hemos construido y que la competición sea solamente de sudamericanos", enfatizó.