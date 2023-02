De vuelta al ruedo. Se inició la Primera División del fútbol trujillano y que dejó algunas sorpresas en la primera jornada, que se disputó en el Estadio Unión Laredo.

La escudra de Training Gol demostró que es uno de los candidatos a pelear el título y no tuvo problemas para golear por 5 a 1 a Manchester City. Los muchachos que son dirigidos por Orlando Noriega y Jaime Villacorta se quedaron con los tres puntos con tantos de Diego Paredes, Jean De La Cruz, Jonathan Espinoza, Ángel Silva y Carlos Quevedo. El descuento lo marcó Nilson Mendoza.

No se hicieron daño

El actual campeón del fútbol trujillano, Carlos Tenaud no pudo en su debut superar al aguerrido Carlos M. Orbegoso, que dirige Julio Vargas, e igualaron 0 a 0. El cotejo fue muy luchado en los 90 minutos, pero “Los Taitas” no pudieron romper la férrea defensa de Orbegoso.

"Los Taitas" igualaron 0 a 0 con Carlos M. Orbegoso. (Foto: Carlos Tenaud)

En otro duelo, Sport Arica empató 1 a 1 ante Universidad Nacional de Trujillo, que dirige Víctor García. El tanto para el cuadro de Barraza fue obra de Augisto Tandaypán e igualó la contienda Lucas Muñoz.

Asimismo, Atlético Medellín y Alianza Libertad también se repartieron los puntos al emparejar 1 a 1. El experimentado volante Vícor Hayre anotó para los “Molineros”., pero Kevin Ríos puso la igualdad para los blanquiazules.

Y Deportivo UPAO derrotó 3 a 0 al debutante E. F. D. Olimpo. Los tantos para los “Orreguianos” lo marcaron Jairo “Charapo” Chung, Gilmar Tello y Komato Shibuya.

Se viene

Los cotejos de la segunda jornada: Carlos M. Orbegoso vs. UNT, Alfonso Ugarte vs. Sport Arica, Deportivo UPAO vs. Unión Pacífico, Manchester City vs. E. F. D. Olimpo, Alianza Libertad vs. Training Gol y Carlos Tenaud vs. Atlético Medellín.