Una prueba de fuego tiene el “Rey de Copas”, Atlético Torino de Talara, en el arranque de la Fase 2 de la etapa nacional de la Copa Perú en los dieciseisavos, enfrentará al conjunto de Domingo Dianderas.

Para Torino, que no la trae consigo, y que viene de caer derrotado 3-1 ante UD Chulucanas, en Tumbes, será otro capítulo en el camino hacia la gloria, de alcanzar la sexta orejona y seguir haciendo historia con los colores granates.

Para el quipo que dirige Segundo Gonzáles ya no existe margen de error y cada partido a disputar tendrá que lucharlo de principio a fin y con las mejores armas posibles para alcanzar el objetivo de seguir avanzando a la fase tres.

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EL RIVAL

Los cotejos serán de ida y vuelta y uno de ellos quedará eliminado en esta llave, luego de 180 minutos de juego.

Su rival, Domingo Dianderas FC de Chincha (Ica), es una institución deportiva que ha ganado notoriedad nacional bajo la propiedad del comediante Jorge Luna y ha ganado protagonismo gracias a una combinación de inversión, refuerzos y exposición mediática.

Sin embargo, el último domingo cayó derrotado por 2-1 ante Heraldos Negros, en Huancavelica, encuentro en el que terminó con dos jugadores expulsados y perdió el invicto que mantenía.

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EL CAMINO

Sólo quedan cuatro fases para conocer al campeón nacional del denominado fútbol macho. Esta vez, los 32 equipos clasificados se enfrentarán en 16 llaves, según su ubicación en la tabla única: del puesto 1 al 16 contra los equipos ubicados del 32 al 17.

De aquí saldrán los 16 equipos ganadores, para iniciar los octavos de final en 8 llaves con partidos de ida y vuelta.

En la cuarta fase y por los cuartos de final, todo cambia. Los ocho equipos clasificados jugarán a partido único en la ciudad de Lima. Los cuatro ganadores jugarán las semifinales también en un solo partido, mientras la gran final, con los dos mejores equipos, disputarán el título nacional en un solo encuentro, también en Lima.