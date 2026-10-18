A pesar de haber cumplido su sueño de clasificar a la siguiente fase de la etapa nacional de la Copa Perú, el conjunto de Atlético Torino sale hoy a cerrar con broche de oro, cuando a las 3:30 p.m. enfrente a UD Chulucanas, en el Estadio Mariscal Cáceres de Tumbes.

El cuadro granate continúa firme en su camino por el ansiado ascenso a la liga profesional y espera una nueva victoria para llegar fortalecido a la siguiente ronda.

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LA REVANCHA

El partido es el último de esta fase y para el cuadro tumbesino significa una revancha, ya que en el partido de ida, jugado en el Estadio Campeonísimo de Talara, perdió por 1-0 con la solitaria anotación de Owen Fafán.

El “Rey de Copas” avanzó en esta fase tras haber sumado 10 puntos en tres victorias, un empate y tan solo una derrota, y espera culminar esta instancia de la Etapa Nacional de la Copa Perú con una victoria que le permita llegar con la confianza a tope a la siguiente ronda.

Mientras UD Chulucanas cuenta con 31 puntos relativos, lejos de alcanzar los puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo, aunque todavía mantiene una ligera esperanza de lograrlo.

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EN CHULUCANAS

Por otro lado, Deportivo Caysa de Yapatera enfrenta hoy a Deportivo Cachorros en el Estadio Miguel García Esteves de Chulucanas desde las 3:45 p.m. con el propósito de alcanzar un triunfo que lo mantenga con esperanzas de poder clasificar entre los 32 primeros equipos de la tabla general.

Los yapateranos ubicados en el puesto 39, con apenas 4 puntos en 5 partidos y 37 puntos relativos; se juega el todo por el todo en esta sexta jornada, donde espera sumar los 3 puntos en casa y que se den una serie de resultados para continuar en carrera.

Mientras tanto, su rival Deportivo Cachorros respira tranquilo en el puesto 11 con 10 unidades y 49 puntos relativos, por lo que ya se encuentra en la siguiente instancia de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026; en la búsqueda de estar entre los primeros puestos de ascenso al fútbol profesional.