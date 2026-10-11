Deportivo Caysa de Yapatera tiene un rival muy duro en esta quinta fecha de la etapa Nacional de la Copa Perú , pero viajaron con la mentalidad de conseguir un triunfo de visita frente a Deportivo Pacífico a jugarse hoy desde las 3:30 en el estadio Mariscal Cáceres de Tumbes.

La ilusión y el compromiso están intactos en el cuadro yapaterano y quieren sumar para asegurar el ansiado pase a la siguiente fase de la Etapa Nacional.

El plantel está motivado luego del triunfo sorprendente por goleada ante Atlético Torino 4-1 jugado la semana pasada y el comando técnico ha elaborado una táctica para contrarrestar a la ofensiva tumbesina.

Ambos equipos están en la necesidad de ganar este partido, para meterse a zona de clasificación.

Cabe señalar que en el partido de la fecha 2, terminaron igualados 4-4 jugando en Chulucanas, y ahora se enfrentan con la finalidad de romper el empate.

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EL TALADRO

Mientras tanto, el campeón piurano Atlético Torino recibe en el Estadio Campeonísimo de Talara a Juan Pablo II, subcampeón de la región de Amazonas a la 1:30 p.m. y tendrá que ganar sí o sí para subir en sus aspiraciones de clasificar en la Copa Perú.

El equipo llamado “Rey de Copas”, que está ubicado en el decimosexto lugar con 7 unidades, saldrá en busca de un triunfo que asegure su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa Perú, mientras que Juan Pablo II Amazonas, situado en el 45 puesto con dos puntos, intentará dar el batacazo en Talara.

Los locales llegan a este encuentro tras haber sufrido su primera derrota en la Etapa Nacional de la Copa Perú por 1-4 ante Deportivo Caysa jugando en Chulucanas.

Por su parte, Juan Pablo II Amazonas estuvo de descanso en la cuarta fecha y recién se pondrá al día el martes próximo cuando enfrente a Cultural Sachapuyos.

Tanto talareños como yapateros dependen de sí mismos para avanzar en esta primera fase de la etapa nacional, donde clasifican los 32 primeros equipos.