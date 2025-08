Por la segunda fecha de la Liguilla Final de la Etapa Departamental de la Copa Perú en Arequipa, Viargoca FC de Atico (Caravelí) remontó un resultado adverso y derrotó por 2 a 1 al Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros de Cayma (Arequipa), en un duelo donde el accionar de la junta directiva del conjunto atiqueño dejó mucho que desear.

En la previa, la junta directiva de Viargoca dejó en duda si el partido podría ser transmitido por las redes sociales. No fue hasta dos horas antes del duelo cuando se comunicó que este encuentro no podría ser ni siquiera transmitido vía radial.

A esto se le suma que antes de iniciar el partido en el estadio Municipal de Atico, ni el fotógrafo del cuadro caymeño pudo permanecer en el campo de juego para realizar su labor, siendo retirado por los directivos de Viargoca.

Ya en el partido, durante el primer tiempo el conjunto verde y blanco tuvo la mayor posesión del balón, y con ello las mejores opciones para ponerse adelante en el marcador. A los 38 minutos una mala salida de los locales fue interceptada por Andy Polar, quien tras llevarse a dos hombres remató hacia el travesaño anotando el primero del partido.

El empate del conjunto caymeño no terminó ahí, a los 43 minutos un buen centro de Polar encontró a Josiney Ríos, quien no pudo definir a comodidad, dejando la pelota suelta que no pudo concretar Marcelo Cervantes.

En la segunda mitad, los locales adelantaron sus líneas, consiguiendo así encontrar el empate a los 71 minutos Julio Monroy anotó un golazo desde fuera del área. A los 77 minutos Eder Fernández aventajó a la visita, pero su tanto fue anulado por posición adelantada, solo un minuto después nuevamente Monroy anotaría un tanto para darle el triunfo a los atiqueños.

EN MAJES

En el otro partido de la fecha, FD Galaxy derrotó por 2 a 1 al Sport El Alto en el estadio Almirante Miguel Grau de El Pedregal. Con este resultado la tabla de posiciones la lidera Viargoca con 6 unidades, seguido de Amigos de la PNP con 3 puntos, misma cantidad para FD Galaxy y cierra la tabla Sport El Alto con 0 unidades.

En la próxima fecha Viargoca recibirá a Sport el Alto en Atico, mientras que Amigos de la PNP hará de local ante FD Galaxy. Cabe precisar que para este año, serán tres los equipos arequipeños los que avancen a la Etapa Nacional de la Copa Perú.