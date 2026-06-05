Atlético Sumar Motors se convirtió en el primer clasificado a la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 en Junín, al ganar su segundo partido del cuadrangular final de la Etapa Provincial en Huancayo. El Dios Wanka por su parte hizo su tarea y sumó otros vitales 3 puntos que le permiten seguir soñando con su clasificación.

La segunda fecha del cuadrangular final del fútbol macho, en la provincial de Huancayo, se jugó la tarde de ayer en el estadio Vista Alegre, del distrito de San Jerónimo de Tunán. Abrieron la jornada Atlético Sumar Motors y Deportivo Sucre, ambas escuadras salieron a ganar el duelo; sin embargo, fue el Submarino Amarillo quien terminó prevaleciendo en el campo de juego y derrotó, con justicia por 2 – 1 sobre el equipo huancancino.

Con este nuevo triunfo Sumar Motors, sumó 6 puntos y se convirtió en el primer clasificado a la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2026, a falta de una fecha para que concluya el cuadrangular provincial. Por su parte Deportivo Sucre se quedó con solo 1 unidad y tendrá que ganar por goleada el la última fecha y esperar que CESA no sume más puntos.

En el estelar se enfrentaron Centro Estudiantil San Agustín (CESA) y JTR, aunque parecía un choque parejo, fue el Dios Wanka quien terminó aprovechando las ocasiones de gol y superar a su rival por un contundente 2 – 0.

Con este resultado los cajacinos suman 4 puntos y van segundos en el cuadrangular. Solo les basta un empate en la última fecha para asegurar su clasificación.