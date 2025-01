Las historias de éxito no tienen una trama fácil y eso lo sabe bien Jhoel Montalvo (Instagram: jhoelmontalvo9). El atacante tuvo una destacada temporada vistiendo la camiseta de EGB Tacna Heroica en la Copa Perú, con grandes sacrificios de por medio, y le tocó ser el artífice del título: anotó un gol de cabeza -superando la línea con suspenso- en el último minuto de la final ante FC Cajamarca y obligó a lanzar penales. En esa crucial definición, tampoco falló y su equipo, que ascendió a Liga 2, levantó el trofeo del popular “fútbol macho”. Ahora, se plantea nuevas metas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? ¿Dónde te formaste y qué equipos defendiste?

Empecé jugando en equipos de mi barrio y ahí nació mi pasión por el fútbol. Luego, me formé en el Deportivo Zúñiga y defendí las camisetas de Cienciano, Deportivo Binacional y, actualmente, Bentín Tacna Heroica.

Precisamente, te tocó ser el artífice del título de Tacna Heroica, con un gol sobre la hora y acertando tu penal. ¿Cómo describes ese momento?

Me sentí profundamente emocionado y satisfecho. Fue un momento indescriptible, una mezcla de alegría y realización personal al saber que estaba cumpliendo una meta importante, tanto para mí como para el equipo.

Para levantar el trofeo, tuvieron cuatro definiciones consecutivas de penal y participaste en la mayoría. ¿Te sientes cómodo en esa instancia? ¿Cómo controlas la presión?

Sí, me siento cómodo en esas situaciones. Manejo la presión manteniéndome completamente enfocado en el momento, visualizando el éxito y confiando en el trabajo realizado durante los entrenamientos.

¿Cuál es el balance que haces de tus actuaciones en la Copa Perú? ¿Cómo viviste este año?

Fue un camino duro y lleno de desafíos, especialmente por estar lejos de mi familia y pasar fechas importantes solo, incluso mi cumpleaños. Sin embargo, he logrado mantenerme conectado con ellos a través de llamadas, lo que me ha dado la fuerza para seguir adelante. El balance es positivo, dado que me ha permitido crecer como persona y como jugador.

Por otro lado, ¿cómo ha sido esta relación con Jesús Álvarez en su nueva labor de entrenador?

Ha sido una grata sorpresa. Es un técnico muy comprometido y que saca lo mejor de cada jugador. Además, su cercanía y empeño nos motivan a dar lo máximo. Sin duda, es muy exigente y perfeccionista, algo que nos ayuda a mejorar continuamente.

Justamente, fue un destacado defensor central. ¿Te da indicaciones sobre cómo enfrentar a los rivales que te marcan?

Sí, gracias a su experiencia, me ha dado valiosos consejos sobre cómo superar la marca de los defensores y cómo aprovechar los espacios para ganarles la espalda.

Con este nuevo año iniciado, ¿qué aspiración tienes de cara a la temporada 2025 en lo individual y colectivo?

En lo individual, aspiro a jugar en un equipo profesional y convertirme en el máximo goleador. En lo colectivo, deseo seguir construyendo buenas relaciones con mis compañeros y llevar al equipo a lograr el campeonato.

Finalmente, ¿qué metas te planteas a futuro?

Mi mayor sueño es ser parte de la selección nacional y estoy seguro de que, con esfuerzo y disciplina, puedo lograrlo. También quiero consolidarme como futbolista profesional y dejar una huella en este deporte.