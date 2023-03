Dos partidos, dos triunfos y seis puntos suman los muchachos de San Juan Bautista que se perfilan como uno de los favoritos para ganar la Primera División de Fútbol de Ascope denominado “Alfredo Britto Mayer” y que se juega en el Estadio Mario Orezzoli, en la región La Libertad.

Los dirigidos por Jesús “La chancha” Gómez sufrieron más de la cuenta para derrotar por 1 a 0 al aguerrido Defensor Grau. El tanto lo anotó Carlos Salvatierra.

En otro resultado, Deportivo Magaru superó 3 a 0 a GEAS y Unión Pampas 4 a 2 a Real Estación.

La tabla de posiciones marcha así: San Juan, Magaru y Unión Pampas comparten la punta con seis unidades. Luego, le siguen GEAS, Real Estación y Defensor Grau sin punto alguno.

“Agradecer a la población de Ascope por asistir al estadio Orezzoli y esperamos que sigan viniendo en masa para las próximas jornadas y alienten a sus equipos”, indicó Julio Vargas, presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Ascope.

Los duelos para la fecha tres son : GEAS vs. Defensor Grau, Unión Pampas vs. Magaru y Real Estación vs. San Juan.

Así marcha la Primera División de Fútbol de Ascope: