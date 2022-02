Cristiano Ronaldo volvió por la puerta grande a Manchester United en el mercado veraniego de Europa. Lo que empezó como un sueño, conforme avanzaron los meses, se ha convertido en una pesadilla. Cambio de entrenador, irregularidad del equipo, eliminaciones inesperadas (FA Cup y Copa de la Liga), fuera de la pelea por el título de la Premier League y, por si fuera poco, posiblemente sin clasificación a la siguiente edición de la Champions League.

Todos esos factores sitúan a ‘CR7′ en la rampa de salida. De hecho, ESPN y el diario AS avanzaron que el portugués medita su futuro lejos de Old Trafford. La decisión está condicionada al acceso a la próxima Liga de Campeones y al técnico que llegue (por ahora Ralf Rangnick es el interino). En tal sentido, la directiva del club no se queda de brazos cruzados ante la posibilidad de perder a la máxima estrella del equipo.

Así las cosas, el periódico Mirror informó en las recientes horas que el favorito para sustituir a Cristiano Ronaldo juega en LaLiga Santander. De acuerdo con la nota del diario británico, el elegido por el alto mando de los ‘Diablos Rojos’ es Alexander Isak. El sueco de 22 años que milita en Real Sociedad y que hace unos días fue tentado por Arsenal en la ventana invernal que cerró el pasado 31 de enero.

Alexander Isak marcó cuatro goles en LaLiga con Real Sociedad. (Foto: EFE)

En San Sebastián lo tienen claro: el delantero solo se marchará si ponen sobre la mesa 90 millones de euros, el valor de la cláusula. Entonces, Manchester United ya conoce con precisión lo que debe invertir en caso Cristiano Ronaldo cumpla con sus amenazas y deje el ‘Teatro de los Sueños’. Eso sí, se espera que en la ventaja de mitad de año Isak sea el atacante codiciado por tres clubes de la Premier League.

El medio inglés citado aseguró que Chelsea entrará en la carrera en caso Romelu Lukaku no termine por adaptarse. Asimismo, en Stamford Bridge consideran que el otro ‘9′, Timo Werner, no explotará como lo hiciera en Bundesliga. Así que el nacido en Solna aparece como una alternativa interesante. Mientras que Arsenal volverá a la carga en los siguientes meses, pero dependerá de una clasificación a la Champions.

Isak, internacional sueco, empezó su carrera en AIK de su país. Luego fue transferido a Borussia Dortmund, también vistió la camiseta de Willem II y ancló en Real Sociedad desde la 2019-20. En los tres años, el jugador ha marcado un total de 33 anotaciones entre competiciones locales e internacionales.